Представлен новый грузовой кей-кар Honda N-VAN

Автоконцерн Honda продемонстрировал кей-кар N-VAN, который предназначен для внутреннего рынка.

Автомобиль представлен как развозной фургон. Модель рассчитана на 4 человека. И это довольно предсказуемо, так как налог на 4-местный кей-кар значительно меньше, чем на пятиместную версию.

Фургон будет предлагаться в трех комплектациях G, Fun и Cool. Самую укомплектованную версию наградили новыми фарами со«световыми пушками», модернизированным бампером, хромированной радиаторной решеткой и ярким оттенком кузова.

Кроме того, автомобиль получил сдвижные задние боковые двери, подъемную дверцу багажника и складные сиденья сзади.

В движение автомобиль приводится силовым агрегатом с отдачей 58 или 64 л.с. В паре с ним будет работать 6-скоростная механическая трансмиссия или вариатор. Тип привода можно выбрать и передний, и полный.