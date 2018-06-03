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Представлен новый грузовой кей-кар Honda N-VAN
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Представлен новый грузовой кей-кар Honda N-VAN 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автоконцерн Honda продемонстрировал кей-кар N-VAN, который предназначен для внутреннего рынка.
Автомобиль представлен как развозной фургон. Модель рассчитана на 4 человека. И это довольно предсказуемо, так как налог на 4-местный кей-кар значительно меньше, чем на пятиместную версию.
Фургон будет предлагаться в трех комплектациях G, Fun и Cool. Самую укомплектованную версию наградили новыми фарами со«световыми пушками», модернизированным бампером, хромированной радиаторной решеткой и ярким оттенком кузова.
Кроме того, автомобиль получил сдвижные задние боковые двери, подъемную дверцу багажника и складные сиденья сзади.
В движение автомобиль приводится силовым агрегатом с отдачей 58 или 64 л.с. В паре с ним будет работать 6-скоростная механическая трансмиссия или вариатор. Тип привода можно выбрать и передний, и полный.
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