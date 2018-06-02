Новый тренд отмечен на авторынке Приморья 

Приморский авторынок в мае отметился новым трендом — в продаже стало появляться все больше как гибридных машин, так и чистых электромобилей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на отчет автопортала Drom.ru.
Такова ситуация на «Зеленом углу». В мае там чаще стали появляться гибридные модели — например, Toyota Corolla Fielder, Toyota Prius, Toyota Aqua и Honda Fit. Также стало больше чистых электромобилей Nissan Leaf.
Среди бензиновых моделей наиболее популярны у приморцев Subaru Forester, Nissan X-Trail (в основном, в новом кузове NT32), понемногу завозят Toyota Prado и Harrier, появилась абсолютно новая модель Toyota C-HR.
По словам аналитиков, цены на товар стали выше, однако это не отпугивает покупателей, и продажи идут ежедневно. Хотя предложение по-прежнему превышает спрос.
«Товара много, покупателей гораздо меньше», — отмечается в сообщении.
Отметим, что в данный момент Приморье занимает второе место по числу электромобилей в России. По мнению экспертов, резкий рост обусловлен ввозом Nissan Leaf на Дальний Восток из соседней Японии, потому что именно на эту модель приходится свыше 90% всех перепродаж электромобилей в нашей стране.