Новый тренд отмечен на авторынке Приморья

Приморский авторынок в мае отметился новым трендом — в продаже стало появляться все больше как гибридных машин, так и чистых электромобилей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на отчет автопортала Drom.ru.

По словам аналитиков, цены на товар стали выше, однако это не отпугивает покупателей, и продажи идут ежедневно. Хотя предложение по-прежнему превышает спрос.

«Товара много, покупателей гораздо меньше», — отмечается в сообщении.

Отметим, что в данный момент Приморье занимает второе место по числу электромобилей в России. По мнению экспертов, резкий рост обусловлен ввозом Nissan Leaf на Дальний Восток из соседней Японии, потому что именно на эту модель приходится свыше 90% всех перепродаж электромобилей в нашей стране.