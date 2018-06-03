В 2018 году в РФ может вернуться кроссовер Chevrolet Tracker

В текущем году на российский авторынок может вернуться полноприводный кроссовер Chevrolet Tracker , правда если это и произойдет, то уже под другим названием и брендом. На днях представители компании Ravon анонсировали для РФ некий кроссовер, который должен дополнить модельную гамму этой марки в нашей стране. Название автомобиля пока не объявлено, но уже известно, что его презентация состоится в рамках Московского автосалона 2018 года в конце августа.

Согласно последним слухам, речь идет о перелицованной версии модели Chevrolet Tracker, который в этом году начнут выпускать на мощностях совместного предприятия GM Uzbekistan.

Узбекский «Тракер» должен получить под капот 1,8-литровый двигатель с отдачей в 140 лошадиных сил, потребляющий в смешанном цикле примерно 8,1-литр горючего на 100 километров пути. Привод может быть как передним, так и полным.

Новинка должна сместить с конвейера GM Uzbekistan еще один кроссовер-долгожитель Captiva, который выпускался на данном заводе более 10 лет.