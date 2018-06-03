Ещё
В 2018 году в РФ может вернуться кроссовер Chevrolet Tracker
Далее:
Читайте также:
Ещё

В 2018 году в РФ может вернуться кроссовер Chevrolet Tracker 

Daily-Motor 52 минуты назад
Фото: Daily-Motor
В текущем году на российский авторынок может вернуться полноприводный кроссовер Chevrolet Tracker, правда если это и произойдет, то уже под другим названием и брендом. На днях представители компании Ravon анонсировали для РФ некий кроссовер, который должен дополнить модельную гамму этой марки в нашей стране. Название автомобиля пока не объявлено, но уже известно, что его презентация состоится в рамках Московского автосалона 2018 года в конце августа.
Согласно последним слухам, речь идет о перелицованной версии модели Chevrolet Tracker, который в этом году начнут выпускать на мощностях совместного предприятия GM Uzbekistan.
Узбекский «Тракер» должен получить под капот 1,8-литровый двигатель с отдачей в 140 лошадиных сил, потребляющий в смешанном цикле примерно 8,1-литр горючего на 100 километров пути. Привод может быть как передним, так и полным.
Новинка должна сместить с конвейера GM Uzbekistan еще один кроссовер-долгожитель Captiva, который выпускался на данном заводе более 10 лет.
Daily-Motor: последние новости
В линейке Fiat появится бюджетный паркетник Названа десятка самых беспроблемных автомобилей В РФ стартовало серийное производство Ford EcoSport
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проблема с бензином решена331
18 автокомпаний подняли цены в РФ95
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин29
Крымский мост: 200 тысяч авто и первое ДТП
Составлен ТОП-7 июньских автоновинок1
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение