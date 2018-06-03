Новости автомобильного рынка: именины, награды и скидки

О том, какие новинки и спецпредложения можно найти сейчас на автомобильном рынке в разных ценовых категориях, читайте в нашей подборке.

Передвигались бы исключительно на кабриолетах…

23 мая Москве состоялась торжественная церемония награждения национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО», на которой получили награды лучшие автомобили в своих классах.

Флагманское купе Lexus LC 500 было признано лучшим в номинации «Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет» по итогам голосования экспертного жюри, состоящего из авторитетных автомобильных журналистов и обозревателей.

Lexus LC 500 стал одним из самых мощных и совершенных автомобилей в модельной линейке бренда. В России купе LC 500 представлено в версии с бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л. с. и инновационной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией в богато оснащенной комплектации Sport+.

20 лет — какие наши годы…

На следующий день бренд Audi очень душевно и без лишнего пафоса отметил 20-летнее присутствие на российском рынке. Во флагманском салоне Ауди Центре Варшавка прошла вечеринка в баварском стиле для лучших друзей. Гостей ожидал фуршетный стол с традиционными баварскими закусками и элитным австрийским вином, под аккомпанемент отличных DJ-сетов, с розыгрышем призов и анимацией. Все посетители получили памятные подарки из оригинальной коллекции аксессуаров Audi. Но главное не это. В честь юбилея бренд подготовил 20 автомобилей лимитированной серии по спеццене, премиум-комплектацию которых гости смогли оценить во время вечеринки.

Корпоративный проект

Переходим от роскоши к бизнесу. Ford Сбербанк подготовили программу льготного субсидирования лизинга для корпоративных клиентов коммерческих автомобилей Ford. Специальные условия распространяются на стандартные и специальные модификации Ford Transit , разработанные для разных отраслей бизнеса, социальных служб и государственных заказчиков. Несмотря на изменение объемов господдержки авторынка, клиенты программы Ford Sollers ничего не потеряют: Ford предоставляет равноценную скидку. Выгода при покупке Ford Transit в лизинг составит до 300 000 рублей или до 16% от стоимости автомобиля.