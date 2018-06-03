Новости автомобильного рынка: именины, награды и скидки 

О том, какие новинки и спецпредложения можно найти сейчас на автомобильном рынке в разных ценовых категориях, читайте в нашей подборке.
Передвигались бы исключительно на кабриолетах…
23 мая Москве состоялась торжественная церемония награждения национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО», на которой получили награды лучшие автомобили в своих классах.
Флагманское купе Lexus LC 500 было признано лучшим в номинации «Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет» по итогам голосования экспертного жюри, состоящего из авторитетных автомобильных журналистов и обозревателей.
Lexus LC 500 стал одним из самых мощных и совершенных автомобилей в модельной линейке бренда. В России купе LC 500 представлено в версии с бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л. с. и инновационной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией в богато оснащенной комплектации Sport+.
20 лет — какие наши годы…
На следующий день бренд Audi очень душевно и без лишнего пафоса отметил 20-летнее присутствие на российском рынке. Во флагманском салоне Ауди Центре Варшавка прошла вечеринка в баварском стиле для лучших друзей. Гостей ожидал фуршетный стол с традиционными баварскими закусками и элитным австрийским вином, под аккомпанемент отличных DJ-сетов, с розыгрышем призов и анимацией. Все посетители получили памятные подарки из оригинальной коллекции аксессуаров Audi. Но главное не это. В честь юбилея бренд подготовил 20 автомобилей лимитированной серии по спеццене, премиум-комплектацию которых гости смогли оценить во время вечеринки.
Корпоративный проект
Переходим от роскоши к бизнесу. Ford и Сбербанк подготовили программу льготного субсидирования лизинга для корпоративных клиентов коммерческих автомобилей Ford. Специальные условия распространяются на стандартные и специальные модификации Ford Transit, разработанные для разных отраслей бизнеса, социальных служб и государственных заказчиков. Несмотря на изменение объемов господдержки авторынка, клиенты программы Ford Sollers ничего не потеряют: Ford предоставляет равноценную скидку. Выгода при покупке Ford Transit в лизинг составит до 300 000 рублей или до 16% от стоимости автомобиля.
В рамках программы Ford Sollers приобрести в лизинг с дополнительной выгодой можно базовые версии автомобиля: микроавтобус, фургон, шасси — и любую спецтехнику на его базе. Линейка специальных версий включает более 55 модификаций с возможностью выбора привода, способных удовлетворить любые потребности коммерческих и государственных заказчиков. Для приобретения этой категории автомобилей в лизинг необходим минимальный пакет документов без предоставления финансовой отчетности, решение по сделке принимается в течение 8 рабочих часов. «Сбербанк Лизинг» также помогает подобрать автомобиль и оформить страховку.