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На испытаниях засекли новый компактвэн Chevrolet Spin
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На испытаниях засекли новый компактвэн Chevrolet Spin 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На тестовых испытаниях папарацци поймали в объективы своих камер новый компактный минивэн Chevrolet Spin в камуфляжной пленке.
Новая машина лежит на базе седана Chevrolet Cobalt, у которого были позаимствованы и ряд дизайнерских решений. Известно, что новинку наградили той же решеткой радиатора, головной оптикой, передним бампером, а также схожим интерьером салона.
В подкапотном пространстве модели будет стоять 1,8-литровый силовой агрегат, производительность которого 106 л.с. или 111 л.с., в зависимости от исполнения. В паре с движком будет работать 6-ступенчатый автомат или 6-скоростная механическая коробка передач.
Добавим, что новый Chevrolet Spin разработан для авторынка Бразилии.
Цену новой модели пока не сообщают. Однако напомним, что актуальный вариант Chevrolet Spin реализуют за 62 000 реалов (1,1 млн рублей).
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