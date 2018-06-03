Рост продаж в сегменте российских легковушек достиг 22%

Рост продаж в сегменте российских легковушек достиг 22% На 21,7% выросли продажи легковых автомобилей российских марок за период января-апреля нынешнего года. Об этом говорится в исследовании «Автостат Инфо». За этот период россияне купили 103 237 авто отечественных брендов, а годом ранее — 84 802 шт.

В сегменте российских легковушек первое место по продажам за прошедшие четыре месяца занимает LADA Vesta . Относительно аналогичного периода прошлого года спрос на «Весту» вырос на 43,7%, а продажи увеличились с 20 632 до 29 657 ед. На втором месте в сегменте находится LADA Granta , продажи которой выросли на 10,2%, с 23 389 до 25 783 ед. авто. Третий по величине продаж результат среди моделей отечественных брендов продемонстрировал универсал LADA Largus — 13 325 ед. авто, что на 72,6% превысило продажи за январь-апрель 2017 года (7721 ед.). Далее в рейтинге разместились LADA Xray (10 309 шт., +11%) и LADA 4x4 (7037 авто, +20%).