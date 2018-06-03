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Lamborghini Aventador LP 750 SV и Murcielago LP 670 SV стали героями видеоролика
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Lamborghini Aventador LP 750 SV и Murcielago LP 670 SV стали героями видеоролика 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Его снял и разместил в YouTube владелец двух суперкаров от Lamborghini.
Продолжительность короткометражного фильма составила примерно полминуты. На нем видно, как два суперкара устроили заезд между собой под управлением представительниц прекрасного пола, одетых в камуфляж.
Авторство видео принадлежит владельцу двух представителей Lamborghini из Нидерландов. Его понять можно, поскольку два суперкара можно с полным правом причислить к разряду самых красивых автомобилей в мире.
И действительно, можно с удовольствием наблюдать, как два автомобиля соревнуются между собой. Каждый из них может взять барьер в 100 километров в час за 2,8 секунды, что впечатляет.
Интересно, как в коротком видеоролике автору удалось органически соединить борьбу двух суперкаров за время. Поэтому только остается наслаждаться битвой двух титанов на гоночной трассе.
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