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Седан Honda Accord превратили в суперкар Lamborghini Aventador
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Седан Honda Accord превратили в суперкар Lamborghini Aventador 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Седан Honda Accord превратили в суперкар Lamborghini AventadorТюнеры-любители из Индии (город Мумбай) выложили на Youtube видеролик, демонстрирующий превращение «стокового» японского седана Honda Accord в итальянский суперкар Lamborghini Aventador. Умельцам удалось кардинально переделать «Аккорд», что его практически стало невозможно отличить от оригинального «Авентадора».
Реплику Lamborghini, разработанную на базе Honda Accord, оснастили центральной выхлопной системой, дверьми, открывающимися вверх, а также интерьером, выполненном в стиле оригинала.
Информации о том, сколько денег и времени потребовалось для переработки Honda Accord и Lamborghini Aventador, не сообщается.
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