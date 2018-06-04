Седан Honda Accord превратили в суперкар Lamborghini Aventador

Седан Honda Accord превратили в суперкар Lamborghini AventadorТюнеры-любители из Индии (город Мумбай) выложили на Youtube видеролик, демонстрирующий превращение «стокового» японского седана Honda Accord в итальянский суперкар Lamborghini Aventador . Умельцам удалось кардинально переделать «Аккорд», что его практически стало невозможно отличить от оригинального «Авентадора».

Реплику Lamborghini, разработанную на базе Honda Accord, оснастили центральной выхлопной системой, дверьми, открывающимися вверх, а также интерьером, выполненном в стиле оригинала.

Информации о том, сколько денег и времени потребовалось для переработки Honda Accord и Lamborghini Aventador, не сообщается.