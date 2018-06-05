Кабмин РФ увеличил базовую ставку утилизационного сбора на самоходные машины

МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило базовую ставку утилизационного сбора на самоходные машины и прицепы к ним на 15 процентных пунктов (п.п.), соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

До этого базовая ставка по постановлению правительства РФ от 6 февраля 2016 года составляла 150 тысяч рублей. Сейчас она повышена до 172,5 тысячи рублей.

"Базовая ставка взимания утилизационного сбора увеличена на 15 процентных пунктов. С учетом господдержки, которая оказывается предприятиям — производителям самоходных машин и прицепов к ним, увеличение базовой ставки не приведет к увеличению стоимости техники российского производства", — говорится в справке к документу.

Кроме того, скорректирован порядок взимания утилизационного сбора. Установлено, что при его исчислении будет использоваться параметр «мощность силовой установки» вместо параметра «максимально технически допустимая масса».

Как сообщает кабмин, Минпромторгу Минсельхозу поручено вести мониторинг отпускных цен на самоходные машины и прицепы к ним, в отношении которых взимается утилизационный сбор. По результатам этого мониторинга министерства должны подготовить предложения по изменению механизмов господдержки производства и реализации самоходных машин и прицепов к ним в случае необоснованного повышения отпускных цен на такую продукцию.

"Цель принятых решений — снижение импорта бывших в употреблении, неэкологичных самоходных машин и прицепов к ним, обновление парка таких видов техники за счет новых машин, произведенных прежде всего в России. По оценке Минпромторга России, принятые решения позволят обеспечить доход федерального бюджета от взимания утилизационного сбора в отношении самоходных машин и прицепов к ним в размере около 25 миллиардов рублей. Средства от уплаты утилизационного сбора направляются на поддержку российской промышленности", — отмечается в сообщении.