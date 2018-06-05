Кабмин РФ увеличил базовую ставку утилизационного сбора на самоходные машины 

МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило базовую ставку утилизационного сбора на самоходные машины и прицепы к ним на 15 процентных пунктов (п.п.), соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
До этого базовая ставка по постановлению правительства РФ от 6 февраля 2016 года составляла 150 тысяч рублей. Сейчас она повышена до 172,5 тысячи рублей.
"Базовая ставка взимания утилизационного сбора увеличена на 15 процентных пунктов. С учетом господдержки, которая оказывается предприятиям — производителям самоходных машин и прицепов к ним, увеличение базовой ставки не приведет к увеличению стоимости техники российского производства", — говорится в справке к документу.
Кроме того, скорректирован порядок взимания утилизационного сбора. Установлено, что при его исчислении будет использоваться параметр «мощность силовой установки» вместо параметра «максимально технически допустимая масса».
Как сообщает кабмин, Минпромторгу и Минсельхозу поручено вести мониторинг отпускных цен на самоходные машины и прицепы к ним, в отношении которых взимается утилизационный сбор. По результатам этого мониторинга министерства должны подготовить предложения по изменению механизмов господдержки производства и реализации самоходных машин и прицепов к ним в случае необоснованного повышения отпускных цен на такую продукцию.
"Цель принятых решений — снижение импорта бывших в употреблении, неэкологичных самоходных машин и прицепов к ним, обновление парка таких видов техники за счет новых машин, произведенных прежде всего в России. По оценке Минпромторга России, принятые решения позволят обеспечить доход федерального бюджета от взимания утилизационного сбора в отношении самоходных машин и прицепов к ним в размере около 25 миллиардов рублей. Средства от уплаты утилизационного сбора направляются на поддержку российской промышленности", — отмечается в сообщении.