АвтоВАЗ объявил дату старта продаж седана Lada Vesta Cross

Так, в минимальной версии машина получит 106-сильный мотор объемом 1,6 литра и механическую коробку передач. Для нее будут доступны четыре подушки безопасности, климат-контроль, аудиосистема с монохромным дисплеем диагональю 4,3 дюйма, «мултируль», круиз-контроль и ограничитель скорости, легкосплавные диски на 17 дюймов, вставки из эко-кожи в обивке салона.

Такой же автомобиль предлагается и с мотором объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. С «механикой» он будет стоить 788 900 рублей, с коробкой AMT с сокращенным временем переключения передач и «ползучим» режимом — 813 900.

Дополнительный пакет Multimedia предполагает наличие полноценной мультимедийной системы с 7-дюймовым сенсорным монитором, навигатором, камерой заднего вида. В пакете Prestige добавлены подогрев задних сидений, задний подлокотник, USB-вход в центральном подлокотнике, атмосферная подсветка в салоне и усиленная тонировка задних стекол.

Напомним, выпуск автомобилей стартовал в Ижевске в конце апреля, поэтому СМИ верно предположили, что старт продаж будет намечен на июнь. Некоторые даже точно назвали дату — 7 июня.

Главное отличие «внедорожной» Vesta от стандартного седана — клиренс в 203 мм, что является уникальным предложением в сегменте. Машина получила 14 пластиковых элементов обвеса и дисковые тормоза. Интерьер новинки практически идентичен универсалу Lada Vesta SW Cross. Корреспондент «РГ» уже протестировал новинку АвтоВАЗа в ходе автопробега по городам-участникам чемпионата мира по футболу. Отчет о поездке будет опубликован в ближайшее время.

Напомним, вслед за Vesta Cross на рынок может выйти и приподнятый хэтчбек Lada Xray Cross. В марте автомобиль заметили во время тестовых испытаний. По непроверенной информации, АвтоВАЗ покажет эту модель на Московском международном автосалоне в конце августа.