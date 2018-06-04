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АвтоВАЗ объявил о начале старта продаж LADA Vesta Cross
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АвтоВАЗ объявил о начале старта продаж LADA Vesta Cross 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
АвтоВАЗ запускает в продажу очередной обновленный седан LADA Vesta Cross, уже с 7 июня его можно приобрести в дилерских центрах, он получил пластиковый обвес и настраиваемые шасси.
Авто выпущен в максимально возможной комплектации и получил двигатель в 1,6 литра, 4 подушки, круиз и климат контроль, скоростной ограничитель, легкосплавные диски, также без внимания не осталась аудиосистема, которая была полностью обновлена. Цена на такую версию стартует от 763 тысяч 900 рублей.
Аналог, но уже с мотором в 1,8 л. будет стоить от 788 тысяч 900 рублей. Авто может быть оснащено камерой заднего вида, подогревом сидений, системой навигации, это зависит от желаемой комплектации, а от требуемого набора функций будет зависеть и цена на авто.
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