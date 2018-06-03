В Индии купе Honda превратили в Lamborghini. Видео

Каждый автолюбитель хотя бы на мгновение почувствовать себя владельцем какого-нибудь суперкара, типа Ferrari или Lamborghini . Некоторые даже долгое время копят деньги на свою мечту. А некоторые делают свою мечту сами.

В Индии автоумельцы сделали из купе Honda Accord сразу целый Lamborghini Avenatador! Причём их реплика выглядит более чем достойно. Можно отметить и характерную форму фар, и задние фонари, и центральный выхлоп, и, конечно же, фирменные ламбо-двери.

Салон «Хонды» тоже сделали максимально приближённым к «Авентадору». Знающий человек, конечно же, сразу распознает подделку, но нельзя не отметить то, с какой точностью индийцы попытались передать атмосферу ламбовского кокпита. Одна только кнопка запуска двигателя, как у истребителя, чего стоит.

Кстати, о «стоит» — во сколько обошлось превращение «Хонды» в «Ламбо» создатели реплики не сообщили…