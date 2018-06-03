В сети показали самую быструю «Победу» с мотором от BMW 

Тюнингом автомобиля ГАЗ-М20 занимался украинский энтузиаст из Днепропетровска.
Правда, автомобиль еще «в работе», по словам владельца, ему осталось довести до ума акустику и немного подправить интерьер. Но внешне «Победа» выглядит отлично. А под капотом у нее теперь вместо родного мотора, турбированный 4,4-литровый агрегат от BMW 540 e39, способный выдавать до 305 л.с. мощности. Естественно, чтобы вместить такой двигатель и баварскую подвеску, пришлось чуть увеличить кузов, в результате машина стала на 20 см длиннее и а ее капот — немного шире.
Кузов после доработки выкрасили в оранжевый и черный цвета. Они же использованы в салоне. Завершили работу «автомобильного стилиста» специально изготовленный для этой цели спойлер с интегрированной камерой заднего вида, задняя оптика от «Инфинити» и ситроеновские зеркала. В остальном детали на «Победе» родные.