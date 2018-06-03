Ещё
В сети показали самую быструю «Победу» с мотором от BMW
Далее:
Читайте также:
Ещё

В сети показали самую быструю «Победу» с мотором от BMW 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Тюнингом автомобиля ГАЗ-М20 занимался украинский энтузиаст из Днепропетровска.
Правда, автомобиль еще «в работе», по словам владельца, ему осталось довести до ума акустику и немного подправить интерьер. Но внешне «Победа» выглядит отлично. А под капотом у нее теперь вместо родного мотора, турбированный 4,4-литровый агрегат от BMW 540 e39, способный выдавать до 305 л.с. мощности. Естественно, чтобы вместить такой двигатель и баварскую подвеску, пришлось чуть увеличить кузов, в результате машина стала на 20 см длиннее и а ее капот — немного шире.
Кузов после доработки выкрасили в оранжевый и черный цвета. Они же использованы в салоне. Завершили работу «автомобильного стилиста» специально изготовленный для этой цели спойлер с интегрированной камерой заднего вида, задняя оптика от «Инфинити» и ситроеновские зеркала. В остальном детали на «Победе» родные.
За рулем Кубань: последние новости
Чиновничий «Москвич» 1999 года продают в Петербурге за 8 млн рублей Мэтт Леблан решил уйти из Top Gear Представлен обновлённый гоночный Nissan GT-R GT3 за 34 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проблема с бензином решена362
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
Под «мостом глупости» впервые проехала газель21
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин29
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение