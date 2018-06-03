Чиновничий «Москвич» 1999 года продают в Петербурге за 8 млн рублей

Седан производства АЗЛК, получивший имя « Иван Калита », выставлен на авито. Объявление размещено петербургской компанией «КБ Смирнова», одним из направлений деятельности которой является реставрация и тюнинг автомобилей.

Выставленный автомобиль входил в серию, которую с 1998 по 2001 год, когда закрылся завод, производили специально для автопарка столичной администрации

Под капотом у полноприводной чиновничей легковушки двигатель на 2 л с отдачей в 145 л.с., агрегатированный механической коробкой передач. Интерьер, на первый взгляд, не отличается роскошью — здесь достаточно простой с виду тканевый комбинированный салон. Зато в спинки передних кресел вмонтированы экраны мультимедиа-системы для пассажиров заднего дивана.

Экземпляр, предлагаемый к продаже, сошел с конвейера в 1999 году, сейчас он полностью отреставрирован и слегка тюнингован — на нем появились не значившиеся в первоначальной комплектации маяки на крыше и решетке радиатора. К моменту продажи он успел проехать около 1000 км.

Машина, конечно, редкая, но и просят за нее не мало — целых 8 млн рублей или 128 600 долларов, при том что в год выпуска его цена составляла почти 20 000 долларов.