JAC объявила цены на новый пикап T8

Китайский автомобильный концерн JAC распространил информацию относительно прайс-листа на свой новый пикап T8, официальный дебют которого состоялся в апреле 2018 года на автосалоне в Пекине. Прием заказов на эту модель в КНР уже стартовал.

В базовой версии стоимость нового JAC T8 составит от 99 тысяч 800 юаней или 967 тысяч рублей по актуальному курсу. В «топовой» комплектации ценник пикапа будет равен 109 тысячам 800 юаней или 1 миллиону 64 тысячам рублей.

Под капот новинки установят 2-литровый турбированный двигатель, выдающий 139 лошадиных сил мощности с пиковым крутящим моментов в 320 Нм. Сочетаться с ним будет 6-ступенчатая «механика». Привод — исключительно полный.