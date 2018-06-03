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Китайцы оценили пикап JAC T8 в 967 000 рублей
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Китайцы оценили пикап JAC T8 в 967 000 рублей 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Дилеры Поднебесной начали прием заявок на новый китайский пикап, показанный в апреле на автосалоне в Пекине.
Внедорожник с грузовым кузовом размерами напоминает знаменитого одноклассника — Toyota Hilux. При длине 5 м 32,5 см 1 м 52 см занимает грузовой отсек.
Новинка получила единственный пока двухлитровый турбированный мотор на дизельном топливе с отдачей в 139 л.с. и шестиступенчатую МКПП.
Уже в базе у пикапа имеется кондиционер, помощники при движении и торможении. В топовой комплектации автомобиль представлен с кожаным салоном, люком с электроприводом и мудльтимедийной системой с тачскрином и камерами обзора на 360 градусов. Привод — только полный во всех модификациях
Цена на грузовой внедорожник начинается от 99,8 тысяч юаней, что по актуальному курсу составляет 967 тысяч рублей. Самая дорогая комплектация обойдется в 109,8 тысяч юаней или 1 064 тысяч рублей.
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