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Changan готовится к обновлению модельного ряда в России
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Changan готовится к обновлению модельного ряда в России 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
В российском представительстве компании Changan сообщили о планах китайского производителя существенно обновить существующий модельный ряд бренда в нашей стране. Произойдет это по ходу 2019-го года.
В первую очередь, речь идет о запуске в производство на территории нашей страны (завод в Липецкой области) двух рестайлинговых версий кроссоверов Changan CS35 и Changan CS75. Обе обновленные модели уже представлены на китайском рынке. Объем изменений затронул внешность автомобилей, оформление интерьера и состав доступных опций. В техническом плане никаких изменений на автомобилях для китайского рынка не произошло.
Кроме того, производитель планирует привести в Россию совершенно новый кроссовер, который до настоящего времени еще даже не презентован на домашнем рынке. Модель пока находится в разработке и носит заводской индекс S111. Что это будет за автомобиль — пока остается загадкой. Напомним, в настоящее время китайский бренд Changan представлен в России только двумя моделями.
Кроссовер CS35 оценивается от 800 тысяч рублей, а ценник более габаритного CS75 составляет не меньше 1 миллиона 211 тысяч рублей. В прошлом году россияне приобрели около 1.4 тысячи автомобилей этой марки и изменения модельного ряда призваны стимулировать продажи авто.
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