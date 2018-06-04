Эксперты составили ТОП-5 самых востребованных универсалов

Эксперты составили рейтинг из пяти позиций, на которых расположились автомобили «семейного» класса, ценовой категории до полутора миллиона рублей.

Большинство семей, в выборе автомобиля предпочитают машины в кузове универсал, нежели спорт кар, потому что первые представители славятся своей практичностью и вместительностью, а что нужно ещё для масштабного выезда за продуктами к примеру или же поездок на природу.

На первой строчке расположилась Lada Kalina стоимостью от 545 тысяч рублей, автомобиль оснащён двигателем 1,6 в 106 лошадиных сил.

Далее в рейтинге идёт Lada Kalina Cross говорить об оснащении не нужно, всё идентично предыдущему автомобилю, разница только стоимость, которая составляет 590 тысяч рублей.

На третьей лидирующей строчке расположилась Lada Vesta SW стоимость на рынке России от 694 тысяч рублей.

Далее на четвёртом месте автомобиль от производителя КНР — DongFend DFM H30. И замыкает рейтинг Lada Vesta SW Cross, универсал славиться своей проходимостью и комфортным передвижением.