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Названа пятерка самых доступных универсалов в РФ с АКПП
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Названа пятерка самых доступных универсалов в РФ с АКПП 

Daily-Motor 33 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Автомобильные эксперты составили пятерку самых доступных универсалов на российском авторынке, оснащенных автоматической коробкой передач. В данный ТОП вошли автомобили в кузове универсал, продающиеся в РФ как с традиционным «автоматом», так и «роботом» и вариатором.
Первое место рейтинга досталось отечественной Lada Kalina, которая в версии универсал оснащается 1,6-литровым мотором на 106 лошадиных сил и роботизированной трансмиссией. Стоимость такого автомобиля составляет 545 тысяч 500 рублей в комплектации Classic.
Вторая строчка оказалась за Lada Kalina Cross. Этот универсал комплектуется аналогичным двигателем и коробкой, что и «Калина», правда его ценник несколько дороже — от 590 тысяч 700 рублей.
Первую тройку замыкает Lada Vesta SW, недавно вышедший на российский рынок. Универсал с 1,6-литровым двигателем и роботизированной коробкой АМТ обойдется покупателю минимум в 694 тысячи 900 рублей.
В ТОП-5 этого рейтинга также вошли: китайский DongFeng DFM H30 Cross (от 709 тысяч рублей с «автоматом») и отечественный Lada Vesta SW Cross (от 845 тысяч 900 рублей с 1,8-литровым мотором и «роботом»).
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