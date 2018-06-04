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На Avito продают «Москвич» по цене, дороже чем Mercedes S-Class
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На Avito продают «Москвич» по цене, дороже чем Mercedes S-Class 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
На сервисе Avito выложено необычное объявление, предлагающее приобрести уникальный российский седан — «Москвич-2142» Иван Калита, который был отреставрирован и слегка модернизирован российской компанией «КБ Смирнова», специализирующейся на восстановлении и тюнинге автомобилей.
Странность объявления заключается в том, за эту машину просят немалую сумму денег — 8 миллионов рублей, что примерно в шесть раз дороже, чем этот автомобиль стоил в год своего выпуска (1999). Тогда за нее просили около 20 тысяч долларов, в то время как по актуальному курсу стоимость «Москвича-2142» Иван Калита составляет 128 тысяч долларов. Отметим, что за эту сумму можно приобрести современный Mercedes-Benz S-Class.
Автомобиль оснащается 2-литровым бензиновым мотором мощностью 145 лошадиных сил, работающим в связке с МКПП. Интерьер «Ивана Калиты» назвать роскошным можно с натяжкой. Сиденья обиты обычной тканью, как и прочие элементы салона, в числе которых дверные карты и потолок. Единственным элементом роскоши можно назвать наличие двух экранов мультимедийной системы в подголовниках. Пробег автомобиля, согласно информации, заявленной в объявлении, составляет всего 1 тысячу километров.
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