На Avito продают «Москвич» по цене, дороже чем Mercedes S-Class

На сервисе Avito выложено необычное объявление, предлагающее приобрести уникальный российский седан — «Москвич-2142» Иван Калита , который был отреставрирован и слегка модернизирован российской компанией «КБ Смирнова», специализирующейся на восстановлении и тюнинге автомобилей.

Странность объявления заключается в том, за эту машину просят немалую сумму денег — 8 миллионов рублей, что примерно в шесть раз дороже, чем этот автомобиль стоил в год своего выпуска (1999). Тогда за нее просили около 20 тысяч долларов, в то время как по актуальному курсу стоимость «Москвича-2142» Иван Калита составляет 128 тысяч долларов. Отметим, что за эту сумму можно приобрести современный Mercedes-Benz S-Class.

Автомобиль оснащается 2-литровым бензиновым мотором мощностью 145 лошадиных сил, работающим в связке с МКПП. Интерьер «Ивана Калиты» назвать роскошным можно с натяжкой. Сиденья обиты обычной тканью, как и прочие элементы салона, в числе которых дверные карты и потолок. Единственным элементом роскоши можно назвать наличие двух экранов мультимедийной системы в подголовниках. Пробег автомобиля, согласно информации, заявленной в объявлении, составляет всего 1 тысячу километров.