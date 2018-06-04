Ещё
Jaguar задумался об электрическом гиперкаре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jaguar задумался об электрическом гиперкаре 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Jaguar рассматривает возможность выпуска электрического гиперкара. По мнению технического директора марки Дэйва Шоу, у электромобилей больше позитивных, чем негативных сторон, и все их можно использовать не только в массовом сегменте. Об этом сообщает издание Motoring.
В качестве примера Шоу приводит Rimac и McLaren. По последней информации, последний также работает над гиперкаром с электрической силовой установкой.
Однако подобный автомобиль появится в линейке Jaguar нескоро. Для начала британский производитель разработает семейство обычных электрокаров, чтобы компенсировать затраты на разработку новой платформы.
Предвестник гиперкара Jaguar — концептуальный C-X75 — дебютировал на парижском автосалоне в 2010 году. Двухдверку оснастили четырьмя электромоторами, каждый из которых развивает 195 лошадиных сил и 400 Нм крутящего комната, а также парой 94-сильных газовых микротурбин. Они могли либо подзаряжать батареи, либо непосредственно питать моторы.
Позднее Jaguar C-X75 получил гибридную силовую установку, состоящую из 1,6-литровый «четверки» мощностью более 500 сил и двух электромоторов. С места до 100 километров в час C-X75 мог разгоняться за три секунды. Максимальная скорость — 330 километров в час.
В 2012 году компания решила закрыть проект C-X75 и отказаться от запуска гиперкара в серию. Причиной стала нестабильная экономическая ситуация и негативная оценка спроса на модель.
Motor.ru: последние новости
Мэтт Леблан решил уйти из Top Gear Названы все цены на маленький кроссовер Toyota для России Для «Ниссана» за полмиллиона долларов сделали кондиционер
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России стало на одну беду меньше115
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
Проблема с бензином решена387
Названы страны с худшими дорогами в мире127
«Москвич» захотели продать дороже Mercedes
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение