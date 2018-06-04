Итальянская компания CR & S представила новый круизер V-Twin Performance Cruisers

Это сверхлегкий мотоцикл от компании CR & S представляет собой сверхлегкий и элегантный байк.

Чем-то он напоминает изделия от Arch Motorcycle. Данную компанию в 2011 году основали Киану Ривз и Гар Холлингер, и с тех пор она занимается выпуском высокопроизводительных круизеров с индексами S и S V-Twin.

Всего модельный ряд насчитывает несколько представителей. Они, несмотря на стандартный внешний вид, дают простор для дополнительных настроек со стороны владельца железного коня.

Что же касается итальянской компании CR & S, ее основали в 1992 году три бизнес-партнера. Первая модель была выпущена в 2004 года.

С тех пор фирма производит мотоциклы с поправкой на итальянские технологические традиции, которые действовали в прошлых годах. Сейчас все больше в экземплярах компании преобладает углеводородное волокно, что снижает массу байка.

Сейчас итальянский производитель может предложить специальные версии своих моделей. Они имеют индексы DUU и Britten.