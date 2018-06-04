Дизель, АКПП, ESP: Когда они появились

Это сегодня кондиционер, музыка и ESP — привычные для нас вещи в автомобиле, но ведь еще не так давно это были опции в дорогих автомобилях, на которых они появились впервые. Сегодня как раз и поговорим о том, кто, когда и в чем был первый.

Двигатель внутреннего сгорания

Первый в мире серийный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания был построен в 1895 году немецким изобретателем Карлом Бенцом. Назывался он Benz Patent-Motorwagen. Через год Карл Бенц запатентовал его, а ещё через некоторое время он с несколькими другими изобретателями основал компанию, которую теперь мы знаем под именем MercedesBenz.

Дизельный автомобильный двигатель

Дизельный двигатель Рудольф Дизель построил ещё раньше, чем Бенц построил свой автомобиль. Патент был получен им в 1892 году (в 1895 году в США). Тем не менее, до серийных автомобилей двигатель добрался только спустя почти треть века, когда немецкий ученый Роберт Бош создал бескомпрессорную форсунку для впрыска топлива. С тех пор двигатель Дизеля получил широкое применение в грузовых автомобилях, а вот первым серийным легковым автомобилем с дизелем под капотом снова стал Mercedes.

Точнее, модель Mercedes-Benz 260D. Под его капотом стоял 2,6-литровый мотор мощностью 45 л.с. И, между прочим, модификации этого двигателя продержались на конвейере до 80-х годов. Последние Мерседесы с этим двигателем ещё ездят по нашим дорогам — Mercedes-Benz W123.

Турбонаддув

Турбонаддув — вещь известная со времен изобретения первых двигателей, с конца XIX века. Правда, сфера применения турбокомпрессоров в то время ограничивалась лишь судовыми и авиационными двигателями. До машин турбонаддув добрался лишь в 1960-х. И первыми его освоили американцы на моделях Chevrolet Corvair Monza и Oldsmobile Jetfire. Благодаря турбонаддуву, из 3,5-литрового мотора инженеры выжали 215 л.с. и 411 Нм крутящего момента.

Тем не менее, жизнь турбонаддува этих машин была недолгой — всего два года они продержались на конвейере. Люди не покупали машины из-за проблем с надежностью.

Кондиционер

Кондиционер в автомобиле впервые появился в 1939 году. И первым в качестве опции его стал предлагать Packard на модели 12 Sedan. Впрочем, он не пользовался популярностью из-за своей громоздкости, сложности и дороговизны. Он стоил 300 долларов (за 1000 долларов можно было купить простенький недорогой автомобиль), а чтобы его включить, нужно было остановиться, открыть капот и вручную установить ремень на шкив системы кондиционирования. К тому же он отнимал почти треть багажника.

Массовыми кондиционерами стали только в 1950-х, когда они стали автоматическими и более компактными. Настоящий же бум пришелся на конец 1970-х и 1980-е годы.

Автоматическая коробка передач

Первой серийной автоматической коробкой передач можно считать трансмиссию, созданную корпорацией GM в 1940-м году. Эта коробка передач имела сразу 4 передачи.

Сначала эту коробку предлагали в качестве опции для Cadillac , Oldsmobile и Pontiac , позже эту же коробку использовали Bentley Rolls-Royce , она же легла в основу многих других автоматических трансмиссий других автопроизводителей по всему миру.

Подушка безопасности

Чисто российские автомобили обзавелись подушками безопасности только в XXI веке, а автомобили, серийно оснащавшиеся эйрбегом, появились ещё в 1972 году. И снова в Америке. Первой компанией опять-таки была General Motors . Первым серийным автомобилем с подушкой безопасности был Oldsmobile Toronado . Уже через год airbag стал опцией для очень большого числа моделей концерна.

Кстати, первым мог бы стать Ford . В 1971 году была изготовлена партия Ford Taunus с подушками безопасности. Но дальше экспериментов дело не пошло.

Боковые подушки безопасности

Первым автомобилем, в котором появились боковые подушки безопасности, стал Volvo 850 в 1995 году. Не так уж и давно это было, как видите. Уже тогда Volvo делала ставку на безопасность и продолжает гнуть свою линию, представив в 2012 году Volvo V40 с подушкой безопасности для пешехода.

Коленная подушка безопасности