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Российский авторынок подержанных машин зарубежного производства показал небольшой спад
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Российский авторынок подержанных машин зарубежного производства показал небольшой спад 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно имеющимся статистическим данным, в периоде январь-апрель авторынок бушных иномарок в России показал спад на 0,3% в сравнении с прошлогодними показателями. Всего было реализовано 1082665 таких машин. Сегмент зарубежных автомоделей составил 69,4%.
Наиболее востребованной автомоделью в отчетном периоде стала Ford Focus. Этих машин россияне приобрели 39154 экземпляра (-2%).
Toyota Corolla уверенно удерживает вторую позицию с показателем 32204 экземпляра (-4,4%).
"Бронза" у Hyundai Solaris, чьи продажи за первые четыре месяца текущего года выросли на 20,4% до 26430 экземпляров.
Популярная на авторынке новых машин KIA Rio, в данном рейтинге только четвертая. Такую автомодель выбрали 23034 россиянина (+25,3%). Замкнула пятерку подержанных иномарок Toyota Camry. Ее показатели 22802 проданных машины (-1%).
Кроме указанных ранее к обсуждаемому рейтингу примкнули: Renault Logan (22348 экз. +6,6%), Chevrolet NIVA (21906 экз. +2,2%), Opel Astra (18149 экз. -4,2%), Daewoo Nexia (18056 экз. -7,1%), а также Mitsubishi Lancer (15433 экз. -5,6%).
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