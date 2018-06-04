Российский авторынок подержанных машин зарубежного производства показал небольшой спад

Согласно имеющимся статистическим данным, в периоде январь-апрель авторынок бушных иномарок в России показал спад на 0,3% в сравнении с прошлогодними показателями. Всего было реализовано 1082665 таких машин. Сегмент зарубежных автомоделей составил 69,4%.

Наиболее востребованной автомоделью в отчетном периоде стала Ford Focus . Этих машин россияне приобрели 39154 экземпляра (-2%).

Toyota Corolla уверенно удерживает вторую позицию с показателем 32204 экземпляра (-4,4%).

"Бронза" у Hyundai Solaris, чьи продажи за первые четыре месяца текущего года выросли на 20,4% до 26430 экземпляров.