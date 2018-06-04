Стартовало производство нового поколения Toyota Crown

Компания Toyota приступила к серийной сборке новой генерации своего роскошного седана Crown, представленного в прошлом году на автосалоне в Токио.

На днях в Сети появилось первое фото серийной версии этой модели без камуфляжа, сделанное во время транспортировки автомобиля на автовозе с предприятия Цуцуми, где, судя по всему, производство седана уже стартовало.

Напомним, что новый седан «Тойота Краун» разработан на архитектуре TNGA, которая является базовой также и для нового поколения Toyota Camry

Автомобиль оснащается 2,5— или 3,5-литровыми атмосферными моторами, а также 2-литровым турбоагрегатом и гибридной силовой установкой на выбор.