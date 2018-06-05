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Ford начал собирать в России обновленный EcoSport
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Ford начал собирать в России обновленный EcoSport 

CarClub 2 часа назад
Фото: CarClub
На заводе Ford Sollers в Набережных Челнах стартовало производство рестайлинговой версии кроссовера EcoSport. Эту модель делают здесь с 2014 года, а перед запуском обновленной версии конвейер был модернизирован. Первым сошел с него автомобиль в топовой комплектации Titanium Plus с двухлитровым мотором, полным приводом и автоматом.
Ранее российские дилеры начали принимать заказы на обновленный кроссовер. Наши машины отличаются от европейской и американской версии наличием запасного колеса на пятой двери. За переднеприводную версию «ЭкоСпорта» придется выложить как минимум 959 000 рублей, за полноприводную — уже 1 229 000 рублей. Топовый вариант стоит 1 399 000 рублей, а с учетом дополнительных опций цена может уйти далеко за эту отметку.
Машина доступна в пяти уровнях оснащения с тремя вариантами силовой установки. Базовый двигатель 1.5 имеет всего три цилиндра. Он развивает 123 л.с. и может сочетаться как с механикой, так и с автоматом, но привод — только передний. Двухлитровый атмосферник выдает 148 л.с. и идет в связке с АКПП и полноприводной трансмиссией. Оба мотора могут работать на бензине АИ-92.
В базовую комплектацию вошли система стабилизации, две подушки безопасности, электропакет, аудиоподготовка. Для дорогих версий доступны, среди прочего, навигация, комбинированная отделка салона, система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя, парктроник «по кругу», камера заднего вида, семь подушек безопасности, датчики света и дождя.
Напомним, что после рестайлинга Ford EcoSport получил заметно переработанную внешность и абсолютно новую, современную панель приборов с отдельно стоящим дисплеем мультимедийной системы.
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