Jeep сделает крохотный кроссовер из бюджетного «Фиата»

Концерн Fiat Chrysler Automobiles подтвердил, что работает над маленьким кроссовером, который встанет на ступеньку ниже модели Renegade. Такие данные содержатся в пятилетнем продуктовом плане, опубликованном в ходе конференции для инвесторов.

По данным издания Autos Segredos, производство кроссовера развернут в Бразилии. Машина с внутренним обозначением Project 515 разрабатывается на бюджетной платформе MP1, лежащей в основе хэтчбека Fiat Argo (он выпускается и продается в Латинской Америке, но неизвестен в Европе). Ожидается, что кроссовер появится в 2020 году. На базе «Джипа» будет создан и более доступный кроссовер под маркой Fiat.

Базовым двигателем для новинки будет мотор 1.3 семейства FireFly, способный работать на бензине или спирте. В Бразилии это популярная опция. Мощность в зависимости от типа топлива составит от 101 до 109 лошадиных сил. Этот мотор будет сочетаться только с пятиступенчатой механической коробкой передач.