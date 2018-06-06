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Представлен первый Jeep с 1-литровым мотором
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Представлен первый Jeep с 1-литровым мотором 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
После обновления кроссовер Renegade обрел 1-литровый силовой агрегат, став первым «Джипом», оснащенным двигателем столь малого объема.
На автосалоне в Турине, который открывается сегодня, 6 июня, состоится европейская премьера Renegade 2019 модельного года. Кроссовер получил новый трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1 литр и обновленный дизайн экстерьера. Отличия от текущей версии можно видеть на опубликованных фото — у субкомпакта появилась модернизированная головная оптика, чуть измененная решетка радиатора и затемненные фонари в Х-образном стиле.
Журналистам пока не удалось заглянуть в салон кроссовера, однако изменения ожидаются и там. В частности, должна появиться новая мультимедийная Uconnect с сенсорным экраном диагональю 8,4 дюйма.
Помимо нового двигателя, в линейку войдут четырехцилиндровые агрегаты объемом 1,3 литра с турбонаддувом, отдача которых составляет 150 и 180 л.с.
Дорестайлинговый Jeep Renegade доступен в России по цене от 1,3 млн рублей. Кроссовер поставляется в страну с четырьмя двигателями: 1,6 л, 110 л.с., 1,4 л, 140 л.с. и 170 л.с., 2,4 л, 175 л.с.
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