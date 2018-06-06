Представлен первый Jeep с 1-литровым мотором

После обновления кроссовер Renegade обрел 1-литровый силовой агрегат, став первым «Джипом», оснащенным двигателем столь малого объема.

На автосалоне в Турине, который открывается сегодня, 6 июня, состоится европейская премьера Renegade 2019 модельного года. Кроссовер получил новый трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1 литр и обновленный дизайн экстерьера. Отличия от текущей версии можно видеть на опубликованных фото — у субкомпакта появилась модернизированная головная оптика, чуть измененная решетка радиатора и затемненные фонари в Х-образном стиле.

Журналистам пока не удалось заглянуть в салон кроссовера, однако изменения ожидаются и там. В частности, должна появиться новая мультимедийная Uconnect с сенсорным экраном диагональю 8,4 дюйма.

Помимо нового двигателя, в линейку войдут четырехцилиндровые агрегаты объемом 1,3 литра с турбонаддувом, отдача которых составляет 150 и 180 л.с.