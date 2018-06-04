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Самый маленький Jeep появится в 2022 году
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Самый маленький Jeep появится в 2022 году 

Allroader.ru 29 минут назад
Генеральный директор культового американского бренда Jeep рассказал, что компания скоро пополнит свой модельный ряд новым кроссовером, который расположится ниже Jeep Renegade.
Модель уже включена в 5-летний план главы Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне по стремительному наращиванию объемов продаж Jeep. Самый маленький Джип выйдет в свет в 2022 году по стартовой цене ниже $20 000. В целом, новость сложно назвать «горячей», ведь о желании войти в субкомпактный сегмент Мэнли заявлял еще 5 месяцев назад.
"Автомобиль меньших, чем Renegade, размеров очень нам интересен и мы сейчас активно рассматриваем такой проект. В Европе рост популярности маленьких SUV уже является фактом, то же самое мы можем увидеть и в Латинской Америке" — рассказал тогда CEO Jeep.
Очевидно, что успехи Джип в последний год и популярность нового Wrangler 2018 добавили производителю смелости и оснований на реализацию проекта маленького кроссовера. Но что мы знаем о грядущей новинке? Во-первых, ее длина будет менее 4 метров, а во-вторых, то, что она разделит платформу с Fiat Panda следующего поколения.
С точки зрения дизайна мы ожидаем, что самый маленький Jeep будет похож на Renegade с его нарочито-брутальными ретро-чертами. Если инженеры и маркетологи Jeep поработают на славу, нас ждет дебют мега-перспективной модели американцев.
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