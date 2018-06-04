Компания BMW показала новый родстер Z4

Немецкая компания BMW опубликовала первый официальный видеоролик, на котором демонстрируется родстер Z4 нового поколения в топовой модификации M40i.

Стоит отметить, что новый спортивный родстер BMW Z4 M40i — это самая мощная версия модели следующей генерации, поскольку баварская марка не планирует выпускать «заряженный» BMW Z4 M.

Официальная информация о новинке пока не доступна. Однако известно, что родстер BMW Z4 M40i будет укомплектован новым шестицилиндровым двигателем, который является «чрезвычайно мощным».

По неофициальным данным, речь идёт о 3,0-литровом моторе, отдача которого составит порядка 385 лошадиных сил. В компании также отметили, что модель BMW Z4 нового поколения будет «чистокровным родстером» с длинным капотом, короткими свесами, низким центром тяжести и традиционным мягким верхом.

Также известно, что самая мощная версия новинки — BMW Z4 M40i — получит спортивную тормозную систему, новую переднюю ось, регулируемую спортивную подвеску, оригинальные литые диски и дифференциал задней оси с электронным управлением.

Представители немецкой компании рассказали, что в настоящее время родстер BMW Z4 M40i нового поколения проходит обширные тестовые испытания, в рамках которых проверяется работа всех систем, узлов и агрегатов новой модели.