BMW показала новый родстер Z4

Немецкая компания BMW опубликовала первый официальный видеоролик, на котором демонстрируется родстер Z4 нового поколения в топовой модификации M40i.
Стоит отметить, что новый спортивный родстер BMW Z4 M40i — это самая мощная версия модели следующей генерации, поскольку баварская марка не планирует выпускать «заряженный» BMW Z4 M.
Официальная информация о новинке пока не доступна. Однако известно, что родстер BMW Z4 M40i будет укомплектован новым шестицилиндровым двигателем, который является «чрезвычайно мощным».
По неофициальным данным, речь идёт о 3,0-литровом моторе, отдача которого составит порядка 385 лошадиных сил. В компании также отметили, что модель BMW Z4 нового поколения будет «чистокровным родстером» с длинным капотом, короткими свесами, низким центром тяжести и традиционным мягким верхом.
Также известно, что самая мощная версия новинки — BMW Z4 M40i — получит спортивную тормозную систему, новую переднюю ось, регулируемую спортивную подвеску, оригинальные литые диски и дифференциал задней оси с электронным управлением.
Представители немецкой компании рассказали, что в настоящее время родстер BMW Z4 M40i нового поколения проходит обширные тестовые испытания, в рамках которых проверяется работа всех систем, узлов и агрегатов новой модели.
Ожидается, что родстер BMW Z4 нового поколения получит самую новую информационно-развлекательную систему iDrive с операционной системой 7.0. Как неоднократно сообщалось ранее, баварская новинка построена на одной платформе со спортивным купе Toyota Supra новой генерации.