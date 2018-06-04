В России начались продажи нового пикапа Mercedes-Benz

В Москве состоялась российская премьера нового Mercedes-Benz X-Класса, которая дала старт живым продажам этого пикапа. Автомобили уже доступны у официальных дилеров марки, хотя предзаказы на них открыли еще в начале весны. Самая доступная версия X 220 d с 2,3-литровым турбодизелем на 163 л.с. и 6-ступенчатой механической КП в начальном исполнении Pure (неокрашенные бамперы, стальные диски, галогенки и т.д.) стоит у нас от 2 899 000 рублей.

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Полный привод — подключаемый типа part time, с блокировкой заднего дифференциала в качестве дополнительной опции.

Следующий уровень оснащения для Х-Класса — это более мощная версия X 250 d Progressive с 190-сильным дизелем битурбо, который сочетается с 7-ступенчатым автоматом 7G-Tronic и стоит от 3 169 000 рублей.

Статус самой дорогой и самой престижной комплектации пикапа принадлежит версии Power c минимальным ценником от 3 499 000 рублей.

В список оснащения топового Х-Класса входят кожаная обивка руля, селектора КП и рычага стояночного тормоза, аудиосистема с 8 динамиками, камера 360-градусного обзора, климат-контроль, модуль Mercedes me connect, парковочные датчики, электронные ассистенты подъема и спуска и многое другое. Хотя за самые интересные опции все равно нужно доплачивать, так что цену пикапа несложно будет поднять выше отметки в 4 млн рублей.

Со временем в гамме Х-Класса помимо двигателей 2,3 л «ниссановского» происхождения появится и топовая модификация X 350 d 4Matic с постоянным полным приводом и 3-литровым турбодизельным V6, который выдает 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента.