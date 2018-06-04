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KIA представил обновленный кроссовер Sportage
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KIA представил обновленный кроссовер Sportage 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Обновления коснулись дизайна салона и кузова, интегрированы новые решения в области систем активной безопасности и информационно-развлекательных функций.
Продажи обновленной модели в Европе начнутся в третьем квартале этого года, о появлении кроссовера на российском рынке будет сообщено дополнительно.
Sportage теперь обладает более широкой гаммой двигателей. На смену 1,7-литровому дизельному двигателю CRDi приходит новый экономичный дизельный агрегат ‘U3’ CRDi объемом 1,6 л. Он является самым экологически чистым дизельным двигателем, когда-либо производившимся KIA. Новый 1,6-литровый дизельный двигатель имеет два варианта форсировки — 115 и 136 л.с.
Обновленный Sportage станет первой моделью KIA, которая оснащается гибридной силовой установкой EcoDynamic+ с рабочим напряжением 48 В на основе двухлитрового дизельного двигателя.
Среди обновлений в экстерьере Sportage — новые передний и задний бамперы, передняя и задняя светотехника. Для кроссовера предусмотрены новые варианты дизайна колесных дисков в размерностях 16, 17 и 19 дюймов. Среди доступных опций — хромированная отделка дверных порогов и выполненные «под металл» передняя и задняя нижняя защита. В палитру цветов кузова добавлено пять новых оттенков.
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