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Презентация самой ожидаемой новинки года LADA Vesta Cross седан состоится на этой неделе в «САМАРА-АВТО»
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Презентация самой ожидаемой новинки года LADA Vesta Cross седан состоится на этой неделе в «САМАРА-АВТО» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Единственная в своем роде эта модель объединяет стиль стремительного седана и проходимость уверенного в себе кроссовера. Первый взгляд на него может изменить ваше представление о стиле.
В этот вечер автолюбителей ждет интересная развлекательная шоу-программа как для взрослых, так и для малышей. Вы сможете отдохнуть от суеты и расслабиться в приятной компании.
При первом впечатлении от знакомства с моделью LADA Vesta Cross седан каждому станет ясно: это нечто большее, чем привычный автомобиль LADA. Представленный LADA Vesta Cross — это абсолютно новый уровень комфорта, технологичности и плавности хода. Уверенный, мощный, дерзкий облик. Уникальное сочетание классического силуэта и внушительного вида, выделенного мощными бамперами, сдвоенной хромированной выхлопной трубой и двухцветными колесами 17" с увеличенным внешним диаметром. Современный интерьер.
Интрига вечеринки в том, что только на презентации можно получить уникальные условия покупки LADA Vesta Cross и стать ее первым обладателем! Для самых заинтересованных автолюбителей организаторы предлагают пройти тест-драйв LADA Vesta Cross и лично оценить новые потребительские свойства и конструктивные улучшения.
Подробности — у продавцов-консультантов в ДЦ «САМАРА-АВТО» и по телефону: +7 (846) 269-22-22.
LADA Vesta Cross. Создана быть уникальной. Заставляет удивляться
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