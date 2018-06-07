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В Красноярске состоится презентация LADA Vesta Cross в кузове седан
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В Красноярске состоится презентация LADA Vesta Cross в кузове седан 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Сегодня, 07.06.2018 года, в новом автосалоне "Лада" Красноярска, по адресу: Партизана Железняка,25 в череде торжественных мероприятий, кроме собственно показов автоновинки LADA Vesta Cross, пройдут также множество конкурсов, развлекательных программ, тест-драйвов и прочего. Также на мероприятии разыграют смартфон.
По силовой части кросс-седан оснастили 1,6-литровым мотором на 106 л.с. и механической коробкой.
В стандартной модификации автоновинка получила круиз-контроль, климатический контроль с охлаждаемым ко, мультимедиа систему, 4,3-дюймовый монитор, а также автоматический ограничитель скорости.
Автомобиль получил спортивный пластиковый обвес, высокий клиренс (20,3 см).
Известно, что стартовая цена на кросс-седан LADA Vesta Cross составляет от 763900 рублей.
Ожидается, что автоновинка в ближайшее время поступит в продажу во все фирменные автосалоны и к официальным автодилерам.
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