В Красноярске состоится презентация LADA Vesta Cross в кузове седан

Сегодня, 07.06.2018 года, в новом автосалоне " Лада " Красноярска, по адресу: Партизана Железняка,25 в череде торжественных мероприятий, кроме собственно показов автоновинки LADA Vesta Cross, пройдут также множество конкурсов, развлекательных программ, тест-драйвов и прочего. Также на мероприятии разыграют смартфон.

По силовой части кросс-седан оснастили 1,6-литровым мотором на 106 л.с. и механической коробкой.

В стандартной модификации автоновинка получила круиз-контроль, климатический контроль с охлаждаемым ко, мультимедиа систему, 4,3-дюймовый монитор, а также автоматический ограничитель скорости.

Автомобиль получил спортивный пластиковый обвес, высокий клиренс (20,3 см).

Известно, что стартовая цена на кросс-седан LADA Vesta Cross составляет от 763900 рублей.

Ожидается, что автоновинка в ближайшее время поступит в продажу во все фирменные автосалоны и к официальным автодилерам.