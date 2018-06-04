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В России резко подорожали автомобили Jaguar
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В России резко подорожали автомобили Jaguar 

Авторамблер 48 минут назад
Фото: Авторамблер
Британский автопроизводитель скорректировал цены в сторону увеличения на 50 тыс. — 91 тыс. рублей.
Подорожание затронуло все автомобили 2018 года выпуска, за исключением спорткара Jaguar F-Type, сообщает агентство «Автостат».
Заметнее прочих выросли в цене седаны Jaguar XE и XF, а также кроссовер F-Pace, стоимость которых увеличилась на 91 тыс. рублей. Согласно новому прайс-листу, теперь за XE придется заплатить минимум 2 316 000 рублей за бензиновую модификацию, и 2 437 000 рублей — за дизельную. Jaguar XF в «базе» стоит от 2 975 000 рублей, а F-Pace — от 3 405 000 до 5 013 000 рублей.
На 90 тыс. рублей подорожал представительский седан Jaguar XJ во всех исполнениях, кроме топового, цена которого выросла на 50 тыс. рублей. Теперь цены автомобиля варьируются от 6 480 000 до 10 511 000 рублей.
Компактный кроссовер Jaguar E-Pace прибавил в стоимости от 50 тыс. до 75 тыс. рублей в зависимости от комплектации. В стандартном исполнении модель можно купить за 2 550 000 рублей, а в топовом — за 3 970 000 рублей.
Напомним, в период с 16 апреля по 15 мая сразу 29 компаний заявили об увеличении стоимости автомобилей 2018 года выпуска. Волна подорожания может вновь накрыть авторынок в случае, если правительтсво примет решение об увеличении НДС с нынешних 18% до 20%.
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