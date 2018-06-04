Москвичи купили с начала года 408 пикапов Объем продаж новых пикапов в Москве сократился за январь-апрель этого года на 3,1% к прошлогоднему периоду, говорится в сообщении «Автостат Инфо».
Аналитики отмечают, что за эти четыре месяца москвичи приобрели 408 пикапов, а годом ранее, за тот же период, они купили 421 автомобиль. Продажи на рынке новых пикапов по сегментам распределились так: 149 российских пикапов (+1,4%) и 259 ед. — пикапы-иномарки (-5,5%).
В Москве самым популярным автомобилем из сегмента пикапов остается UAZ Pickup. С января по апрель включительно покупатели приобрели здесь 111 таких машин, что на 50% превысило продажи прошлого года (74 ед.). Второе место на рынке пикапов в столице занимает Toyota Hilux. Продажи этой модели сократились здесь в годовом сравнении на 15,6%, то есть с 128 до 108 ед. С минимальным отставанием третье место в рейтинге занимает Mitsubishi L200 — 105 проданных машин, что на 400% больше продаж за прошлый год (21 ед.).
За январь-апрель 2018 года в Москве было продано также 34 автомобиля «ВИС-2349» (-51%), 25 ед. Volkswagen Amarok (-58,3%) и 10 пикапов FIAT Fullback (-60%).