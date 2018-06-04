Москвичи купили с начала года 408 пикапов

Москвичи купили с начала года 408 пикапов Объем продаж новых пикапов в Москве сократился за январь-апрель этого года на 3,1% к прошлогоднему периоду, говорится в сообщении «Автостат Инфо».

Аналитики отмечают, что за эти четыре месяца москвичи приобрели 408 пикапов, а годом ранее, за тот же период, они купили 421 автомобиль. Продажи на рынке новых пикапов по сегментам распределились так: 149 российских пикапов (+1,4%) и 259 ед. — пикапы-иномарки (-5,5%).