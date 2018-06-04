Ещё
Москвичи купили с начала года 408 пикапов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москвичи купили с начала года 408 пикапов 

«Автостат Инфо» 39 минут назад
Москвичи купили с начала года 408 пикапов Объем продаж новых пикапов в Москве сократился за январь-апрель этого года на 3,1% к прошлогоднему периоду, говорится в сообщении «Автостат Инфо».
Аналитики отмечают, что за эти четыре месяца москвичи приобрели 408 пикапов, а годом ранее, за тот же период, они купили 421 автомобиль. Продажи на рынке новых пикапов по сегментам распределились так: 149 российских пикапов (+1,4%) и 259 ед. — пикапы-иномарки (-5,5%).
В Москве самым популярным автомобилем из сегмента пикапов остается UAZ Pickup. С января по апрель включительно покупатели приобрели здесь 111 таких машин, что на 50% превысило продажи прошлого года (74 ед.). Второе место на рынке пикапов в столице занимает Toyota Hilux. Продажи этой модели сократились здесь в годовом сравнении на 15,6%, то есть с 128 до 108 ед. С минимальным отставанием третье место в рейтинге занимает Mitsubishi L200 — 105 проданных машин, что на 400% больше продаж за прошлый год (21 ед.).
За январь-апрель 2018 года в Москве было продано также 34 автомобиля «ВИС-2349» (-51%), 25 ед. Volkswagen Amarok (-58,3%) и 10 пикапов FIAT Fullback (-60%).
«Автостат Инфо»: последние новости
Рынок автомобилей с пробегом: продажи по сегментам Toyota C-HR для России оценили в 1,299 млн рублей В России стартовало производство обновленного Ford EcoSport
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России стало на одну беду меньше111
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
Проблема с бензином решена387
Названы страны с худшими дорогами в мире127
«Москвич» захотели продать дороже Mercedes
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение