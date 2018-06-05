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Компания Skoda предоставила спец.предложение для экономии бюджета потребителей
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Компания Skoda предоставила спец.предложение для экономии бюджета потребителей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автомобильная компания Skoda запустила очень выгодное предложение для потребителей, которое действует уже с 1 июня 2018 года.
Предложение распространилось на всю новую и востребованную линейку автомобилей, благодаря ему теперь можно экономить от 100 до 250 тысяч рублей при покупке.
На модель Skoda Octavia на данный момент стоит цена на 105 тысяч меньше фиксированной, Skoda Rapid можно купить с выгодой до 112 тысяч, а будущие владельцы Skoda Yeti смогут сэкономить до 225 тысяч рублей.
Самое интересное, что даже не смотря на новое предложение компания оставляет прежние ставки по кредитам.
Предоставляются на выбор несколько вариантов кредитования, пакет «Классический кредит» распространяется на автомобили Skoda Yeti, Octavia, Rapid процент годовой составляет 8,9%, при первоначальном взносе 15% от всей суммы авто.
Внедорожник Skoda Kodiak можно оформить кредит по сниженной ставке в 7,9%.
Также в компании запущены специальные программы «Утилизация» при которой вы можете экономить до ста тысяч рублей при покупке нового автомобиля.
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