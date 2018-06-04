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Евросоюз хоронит дизель, но автопроизводители против
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Евросоюз хоронит дизель, но автопроизводители против 

Quto.ru 42 минуты назад
Фото: Quto.ru
Ведущие страны Европы столкнулись с очередными последствиями «Дизельгейта». Скорое ужесточение экологических норм поставило под угрозу планы крупных автопроизводителей по выпуску новых моделей с дизельными моторами.
Компании Daimler и BMW вынуждены приостанавливать производство даже некоторых бензиновых моделей из-за их несоответствия вступившему в силу новому способу измерений уровня вредных выхлопов и расхода топлива. Глава Daimler Дитер Цетше признался в беседе с Automotive News, что многие планы концерна — в том числе по сокращению парникового эффекта — можно отправлять в корзину.
Евросоюз вынужден признать, что, несмотря на все усилия, уровень углекислого газа, производимого новыми автомобилями, вырос. Это произошло впервые за семь лет. Вместе с ним растет и уровень вредных веществ, из-за которых ухудшается экология в крупных городах. Более 70 крупных городов Германии отметили повышенное содержание в воздухе вредных веществ. Похожая ситуация в Великобритании и Франции.
Некоторые производители до сих пор выпускают дизельные автомобили и верят в эту технологию. Японские же компании давно сделали ставку на изучение и развитие гибридов и электрокаров. Если так будет продолжаться дальше, Евросоюз начнет применять санкции по отношению к автопроизводителям в виде штрафов. Согласно прогнозам, их общая сумма составит 4,5 млрд евро.
Отметим, что BMW, Volkswagen и Daimler до сих пор не отказались от дизельных двигателей и даже не представили план по отказу от них, как это сделали многие другие компании.
Член Европейской комиссии по вопросам внутреннего рынка и услуг, промышленности, предпринимательства и малого и среднего бизнеса Эльжбета Беньковска в недавнем интервью прямо сказала: «Дизельным автомобилям пришел конец», — добавив, что в течение нескольких лет в мире больше не останется компаний, выпускающих такие автомобили. Читайте статью на QutoЧитайте также:Родстер BMW Z4 проходит испытания во Франции«Роснефть» не пойдёт на уступки из-за высоких цен на топливоВидео: Как на самом деле снимали дрифт BMW M4 на авианосце
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