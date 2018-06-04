Евросоюз хоронит дизель, но автопроизводители против

Ведущие страны Европы столкнулись с очередными последствиями «Дизельгейта». Скорое ужесточение экологических норм поставило под угрозу планы крупных автопроизводителей по выпуску новых моделей с дизельными моторами.

Компании Daimler BMW вынуждены приостанавливать производство даже некоторых бензиновых моделей из-за их несоответствия вступившему в силу новому способу измерений уровня вредных выхлопов и расхода топлива. Глава Daimler Дитер Цетше признался в беседе с Automotive News, что многие планы концерна — в том числе по сокращению парникового эффекта — можно отправлять в корзину.

Евросоюз вынужден признать, что, несмотря на все усилия, уровень углекислого газа, производимого новыми автомобилями, вырос. Это произошло впервые за семь лет. Вместе с ним растет и уровень вредных веществ, из-за которых ухудшается экология в крупных городах. Более 70 крупных городов Германии отметили повышенное содержание в воздухе вредных веществ. Похожая ситуация в Великобритании и Франции.

Некоторые производители до сих пор выпускают дизельные автомобили и верят в эту технологию. Японские же компании давно сделали ставку на изучение и развитие гибридов и электрокаров. Если так будет продолжаться дальше, Евросоюз начнет применять санкции по отношению к автопроизводителям в виде штрафов. Согласно прогнозам, их общая сумма составит 4,5 млрд евро.

Отметим, что BMW, Volkswagen и Daimler до сих пор не отказались от дизельных двигателей и даже не представили план по отказу от них, как это сделали многие другие компании.