Электрическое грузовое такси от британской компании LEVC

Лондонская компания LEVC (London Electric Vehicle Company) разработала новый электрический грузовой фургон TX для служб такси.

Автомобиль получил лёгкую алюминиевую конструкцию и инновационную технологию eCity. Питание осуществляется за счёт электрического силового агрегата с небольшим резервным бензогенератором объёмом 1.5 литра. Дальность хода при этом составляет порядка 643 км (400 миль).

Сзади фургон оснащён распашными дверьми и раздвижной дверью сбоку, что обеспечивают лёгкую погрузку и разгрузку багажа. Автомобиль способен взять на борт 2 европаддона. О фактической массе полезной нагрузки не сообщается, однако в компании утверждают, что «полезная нагрузка сопоставима с обычными дизельными микроавтобусами».

В список вспомогательных систем электрофургона войдут: система экстренного торможения Emergency City Braking, функция распознавания дорожных знаков и система, предупреждающая об отклонении от полосы движения (LDW).

Представители концерна LEVC говорят, что уже в конце 2018 года начнётся тестирование прототипов TX, а полученные результаты будут учтены во время производства.

Кстати, само производство намечено на весну 2019 года, а в продажу фургон поступит в третьем квартале. О стоимости информации нет, но специалисты сообщают, что «общая стоимость владения будет сопоставима с дизельным фургоном того же размера».

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Электрическое грузовое такси от британской компании LEVC

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