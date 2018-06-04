KIA Stinger получил награду журнала Autocar

Первый в истории бренда KIA автомобиль класса «гран-туризмо» — Stinger — удостоен ежегодной премии старейшего автомобильного издания в мире, британского журнала Autocar, в номинации «Меняющий правила игры».

Призом отмечается автомобиль, оказавший наиболее значительное влияние на рынок в текущем году.

Новинка от KIA смогла выделиться на фоне конкурентов своим элегантным дизайном, динамикой и свойственной истинным представителям «гран-туризмо» изысканности.

Представленный в январе 2017 года, KIA Stinger смог в корне изменить представление о марке KIA. Модель была создана на основе концепт-кара GT Concept, показанного в 2011 году, и призвана пробудить самые яркие воспоминания о классической эпохе легендарного класса «гран-туризмо».

Stinger является самой динамичной серийной моделью за всю историю KIA, он способен разогнаться до 100 км/ч всего за 4,7 с.