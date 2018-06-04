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Новый Audi A7 Sportback доступен россиянам
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Новый Audi A7 Sportback доступен в России 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Audi
На российский рынок вышел большой хэтчбек Audi A7 Sportback нового поколения. Оформление передней части напоминает о новом седане Audi A8, а самым заметным элементом дизайна можно назвать блок задних фонарей.
В России автомобиль предлагается с единственным бензиновым турбомотором объемом 3,0 литра, развивающим 340 л. с. Трансмиссия — семиступенчатая роботизированная коробка передач. До "сотни" машина способна разогнаться за 5,3 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой — 250 км/ч.
Базовая комплектация включает кожаный салон, электропривод передних сидений и рулевой колонки, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, электрообогрев лобового стекла и руля, камеру заднего вида, автопарковщик и многое другое.
Цены на машину нового поколения начинаются с 4 320 000 рублей. Основными конкурентами станут хэтчбек BMW Gran Turismo шестой серии и купеобразный седан Mercedes-Benz CLS-класса.
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