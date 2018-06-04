Новый Audi A7 Sportback доступен россиянам

Новый Audi A7 Sportback доступен в России

На российский рынок вышел большой хэтчбек Audi A7 Sportback нового поколения. Оформление передней части напоминает о новом седане Audi A8 , а самым заметным элементом дизайна можно назвать блок задних фонарей.

В России автомобиль предлагается с единственным бензиновым турбомотором объемом 3,0 литра, развивающим 340 л. с. Трансмиссия — семиступенчатая роботизированная коробка передач. До "сотни" машина способна разогнаться за 5,3 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой — 250 км/ч.

Базовая комплектация включает кожаный салон, электропривод передних сидений и рулевой колонки, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, электрообогрев лобового стекла и руля, камеру заднего вида, автопарковщик и многое другое.