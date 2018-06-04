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В России доступен для заказа новый Audi A7 Sportback
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В России доступен для заказа новый Audi A7 Sportback 

Car.ru 52 минуты назад
Фото: Car.ru
Автодилеры открыли прием заявок на Audi A7 Sportback, который можно уже увидеть на шоу-румах в России.
Стоимость новинки в минимальной комплектации стартует с отметки в 4 млн 320 тысяч рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 340 л.с, который способен разгонятся всего за 5,3 секунды до 100 км/час. Мотор сконструирован так, что расход топлива сократился на 0,7 литра на 100 км. Также он получил функцию, которая позволяет двигаться накатом на скорости до 155 км/час, при этом автоматически запускает двигатель при необходимости. Новая функция старт-стоп активируется уже при скорости в 22 км/час.
В базовую комплектацию вошли такие функции как датчик дождя, регулировка сидений с памятью, а также их подогрев, старт-стоп, светодиодные фары, кожаный руль, климат контроль. Обо всех функциях можно узнать на шоу -руме перед оформлением предзаказа.
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