Jeep готовит к дебюту обновленный Renegade

«Освеженный» компактный кроссовер будет представлен уже через пару дней. Американский производитель планирует обновление европейской версии кроссовера Jeep Renegade. Подробности пока не раскрываются, но опубликован тизер, на котором изображен переработанный задний фонарь автомобиля. Он сохранил X-образную графику, но белая в ней теперь только центральная часть.

Изменения внешности у обновленной модели, вероятно, затронут также бампера, радиаторную решетку и, возможно, будет переработан дизайн пятой двери.

Более важным станет обновление состава силовой гаммы, который пополнится новыми трех— и четырехцилиндровыми бензиновыми моторами. Речь идет о маленьком двигателе объемом 1,0 литра мощностью 120 л.с. и более крупном объемом 1,3 литра в двух вариантах мощности — 150 и 180 л.с.

Премьера обновленного Jeep Renegade 2019 модельного года состоится 6 июня в рамках моторшоу в Турине. Рестайлинговый кроссовер в исполнении для североамериканского рынка, предположительно, дебютирует до конца текущего года. Кросс доступен в России по цене от 1 325 000 рублей со 110-сильным мотором объемом 1,6 литра в сочетании с пятиступенчатой «механикой» и передним приводом.

Кстати, в Европе дела у Jeep Renegade идут относительно неплохо. В 2015-м году было продано 53 940 машин, в 2016-м уже 76 203 единицы, а в 2017-м объем продаж немного упал — 72 578 штук. В США модель продается несколько лучше: 60 946, 106 605 и 103 434 автомобиля, соответственно.

Кстати, если сейчас Renegade является моделью начального уровня в линейке бренда, то в 2022 году компания планирует выпустить новый маленький кроссовер, который замет место ниже Renegade. Приблизительно на тоже время намечен запуск нового поколения Ренегата. По материалам: www.kolesa.ru