Ещё
Jeep готовит к дебюту обновленный Renegade
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jeep готовит к дебюту обновленный Renegade 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
«Освеженный» компактный кроссовер будет представлен уже через пару дней. Американский производитель планирует обновление европейской версии кроссовера Jeep Renegade. Подробности пока не раскрываются, но опубликован тизер, на котором изображен переработанный задний фонарь автомобиля. Он сохранил X-образную графику, но белая в ней теперь только центральная часть.
Изменения внешности у обновленной модели, вероятно, затронут также бампера, радиаторную решетку и, возможно, будет переработан дизайн пятой двери.
Более важным станет обновление состава силовой гаммы, который пополнится новыми трех— и четырехцилиндровыми бензиновыми моторами. Речь идет о маленьком двигателе объемом 1,0 литра мощностью 120 л.с. и более крупном объемом 1,3 литра в двух вариантах мощности — 150 и 180 л.с.
Премьера обновленного Jeep Renegade 2019 модельного года состоится 6 июня в рамках моторшоу в Турине. Рестайлинговый кроссовер в исполнении для североамериканского рынка, предположительно, дебютирует до конца текущего года. Кросс доступен в России по цене от 1 325 000 рублей со 110-сильным мотором объемом 1,6 литра в сочетании с пятиступенчатой «механикой» и передним приводом.
Кстати, в Европе дела у Jeep Renegade идут относительно неплохо. В 2015-м году было продано 53 940 машин, в 2016-м уже 76 203 единицы, а в 2017-м объем продаж немного упал — 72 578 штук. В США модель продается несколько лучше: 60 946, 106 605 и 103 434 автомобиля, соответственно.
Кстати, если сейчас Renegade является моделью начального уровня в линейке бренда, то в 2022 году компания планирует выпустить новый маленький кроссовер, который замет место ниже Renegade. Приблизительно на тоже время намечен запуск нового поколения Ренегата. По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Линейка Fiat пополнится недорогим «паркетником» и семиместным SUV Седан Lada Vesta Cross в продаже с 7 июня Новый BMW Z4: первые официальные фото
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне бросились скупать дешевый бензин в интернете67
В России стало на одну беду меньше151
Проблема с бензином решена388
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
Как россиян спасут от выезда на встречку2
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение