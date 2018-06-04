Ещё
Jeep готовит к дебюту Renegade
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jeep готовит к дебюту Renegade 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Всего через два дня будет презентован обновлённый паркетник модели Jeep Renegade.
Сегодня в сети появился официальный тизер нового кроссовера, который предназначен для европейского рынка. Американский производитель пока что тщательно скрывает всю информацию от назойливых журналистов, однако инсайдеры уже рассказали о грядущих нововведениях. Так, ожидается, что компания полностью изменит внешний вид кроссовера, установит новые бампера и радиаторную решётку, а также доработает внешний вид пятой двери.
Кроме того, ожидается, что и под капотом произойдут существенные изменения. Так, в линейку силовых агрегатов добавится ещё три новых мотора. Речь идёт о миниатюрной литровой силовой установке с мощностью в сто двадцать лошадиных сил, о моторе объёмом в 1.3 литра и отдачей в сто пятьдесят лошадиных сил, а также о моторе с таким же объёмом, но увеличенной отдачей до ста восьмидесяти лошадиных сил.
Дебют новинки состоится через два дня, а для североамериканского рынка обновлённая версия будет показана только в конце текущего года. Напомним, что актуальную версию кроссовера в России можно купить по цене от одного миллиона трёхсот двадцати пяти тысяч рублей.
Daily-Motor: последние новости
Седан Honda Accord превратили в суперкар Lamborghini Aventador Кроссовер Lifan Myway получил в России версию с «автоматом» JAC объявила цены на новый пикап T8
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге2
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье3
Россияне бросились скупать дешевый бензин в интернете117
Китайца опустили в могилу на машине3
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение