Jeep готовит к дебюту Renegade

Всего через два дня будет презентован обновлённый паркетник модели Jeep Renegade.

Сегодня в сети появился официальный тизер нового кроссовера, который предназначен для европейского рынка. Американский производитель пока что тщательно скрывает всю информацию от назойливых журналистов, однако инсайдеры уже рассказали о грядущих нововведениях. Так, ожидается, что компания полностью изменит внешний вид кроссовера, установит новые бампера и радиаторную решётку, а также доработает внешний вид пятой двери.

Кроме того, ожидается, что и под капотом произойдут существенные изменения. Так, в линейку силовых агрегатов добавится ещё три новых мотора. Речь идёт о миниатюрной литровой силовой установке с мощностью в сто двадцать лошадиных сил, о моторе объёмом в 1.3 литра и отдачей в сто пятьдесят лошадиных сил, а также о моторе с таким же объёмом, но увеличенной отдачей до ста восьмидесяти лошадиных сил.

Дебют новинки состоится через два дня, а для североамериканского рынка обновлённая версия будет показана только в конце текущего года. Напомним, что актуальную версию кроссовера в России можно купить по цене от одного миллиона трёхсот двадцати пяти тысяч рублей.