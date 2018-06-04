Обновленный Jeep Renegade оснастят литровым мотором

Компания Jeep опубликовала тизер обновленного вседорожника Renegade и первую информацию об этой модели. Премьера автомобиля, который обзаведется двигателем объемом один литр, состоится во второй половине июня.

На фотографии-тизере показан задний фонарь вседорожника: теперь центральный крест будет не белым, как ранее, а красным. Кроме того, ранее на шпионских снимках можно было увидеть переднюю часть кузова Renegade. Судя по ним, у модели поменяется расположение противотуманных фар и появятся фары в стиле нового Wrangler.

Как говорится в сообщении марки, у обновленного кроссовера появится новая линейка трех— и четырехцилиндровых двигателей: объемом 1,0 литр и мощностью 120 сил, а также 1,3-литровые, выдающие 150 и 180 сил.

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Нынешний Jeep Renegade в зависимости от рынка предлагается с моторами объемом от 1,4 до 2,4 литра, включая дизели MultiJet2, выдающие от 120 до 170 лошадиных сил. В России доступны только бензиновые моторы мощностью 110, 140, 170 и 184 силы.

Цены на модель начинаются от 1 590 000 рублей.