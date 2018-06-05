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Самые ходовые авто с пробегом подорожали
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Самые ходовые авто с пробегом подорожали 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Цены на рынке автомобилей с пробегом значительным образом выросли за первые четыре месяца 2018 года по сравнению со статистикой прошлого года.
Авито провело свои наблюдения и заявило о том, что цены выросли в среднем на 7, 8%. Также эксперты отметили тот факт, что автомобили, которые пользуются успехом у потребителя на вторичном рынке в скором времени будут в дефиците. Что касаемо роста цен, то самыми быстро растущими ценами на автомобиль стали те, которые относятся к кроссоверам и внедорожникам, возраст которых не превышает 3 года. Далее идут автомобили, относящиеся к категории С-класса, возраст этих машин не более 5 лет. Авто В-класса занимают третью ступень по росту цен.
И только кроссоверы возрастом до года продемонстрировали снижение цен, они в среднем упали на 3,5%. Такие перемены на вторичном рынке произошли после того как произошло повышение акцизов на автомобили с мощными моторами. И как бы не старались компании снизить цены, они все также продолжают расти.
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