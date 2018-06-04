Турбонаддув, АКПП, кондиционер, дизель: когда они появились

Современного автолюбителя уже наверное не удивить наличием кондиционера, мультимедиа системы, коробки-автомата. А ведь были времена, когда музыка в автомобиле считалась показателем премиального класса автомобиля.

Появлению дизельного силового агрегата мы должны быть благодарны Рудольфу Дизелю. В 1892 году автоконструктор получил патент на первый дизельный двигатель.

Про турбонаддув человечество узнало еще в конце 19-го столетия. Правда тогда турбокомпрессоры применялись исключительно в судоходстве и авиации. Автомобили с турбинами появились только в 60-х годах прошлого столетия.

Создание первой автоматической коробки передач историки приписывают автоконцерну GM. Датируется сей факт 1940 годом.

Oldsmobile и Pontiac. Первыми испытали коробки такого типа автомодели Cadillac

Автомобильный кондиционер вошел в комплектацию Packard 12 Sedan в 1939 году. Тогда дополнительная опция по установке кондиционера стоила 300 долларов.