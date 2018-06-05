Mercedes отзывает в России Sprinter Classic из-за проблем с болтами

Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России более 1 тысячи 400 единиц автомобилей Sprinter Classic. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Росстандарта.

Под отзыв попали автомобили, реализованные в стране в период с октября по декабрь 2017 года. Причина сервисной кампании заключается в выявленной проблеме при производстве шатунных болтов, которые в процессе в эксплуатации могут привести к отсоединению крышек шатунных подшипников, спровоцировав потенциальное заклинивание двигателя.

В ближайшее время официальные представители Mercedes оповестят всех владельцев отозванных машин о необходимости посещения дилеров марки для проведения бесплатного ремонта.