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Mercedes отзывает в России Sprinter Classic из-за проблем с болтами
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Mercedes отзывает в России Sprinter Classic из-за проблем с болтами 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России более 1 тысячи 400 единиц автомобилей Sprinter Classic. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Росстандарта.
Под отзыв попали автомобили, реализованные в стране в период с октября по декабрь 2017 года. Причина сервисной кампании заключается в выявленной проблеме при производстве шатунных болтов, которые в процессе в эксплуатации могут привести к отсоединению крышек шатунных подшипников, спровоцировав потенциальное заклинивание двигателя.
В ближайшее время официальные представители Mercedes оповестят всех владельцев отозванных машин о необходимости посещения дилеров марки для проведения бесплатного ремонта.
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