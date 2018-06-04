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Jeep анонсировал премьеру обновлённого Renegade
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Jeep анонсировал премьеру обновлённого кроссовера Renegade 

LiveCars.Ru 52 минуты назад
Фото: LiveCars.Ru
Американская компания Jeep официально анонсировала премьеру обновлённого компактного внедорожника Renegade, предназначенного для европейского рынка.
Сразу скажем, что в настоящий момент американский производитель не рассекретил какой-либо дополнительной информации о «посвежевшем» автомобиле. Пока компания ограничилась лишь единственной фотографией, на которой показан задний фонарь.
Судя по официальному изображению, обновлённый кроссовер Jeep Renegade 2019 модельного года получил немного пересмотренную заднюю светотехнику. Помимо этого, как отмечают наши иностранные коллеги, у автомобиля появятся новые бампера и модифицированная дверь багажного отделения.
По предварительным данным, обновлённый кроссовер Jeep Renegade будет доступен с пересмотренной гаммой силовых агрегатов. В частности, для модели станут доступны новые трех— и четырехцилиндровые бензиновые моторы, объёмом 1,0 и 1,3 литра. Их мощность — от 120 до 180 лошадиных сил.
Согласно данным американского бренда, официальная премьера обновлённого кроссовера Jeep Renegade 2019 модельного года состоится 6 июня текущего года, в рамках автосалона в итальянском Турине.
Напомним, что в России модель Jeep Renegade предлагается по минимальной цене от 1 325 000 рублей.
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