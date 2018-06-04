В мае авторынок США прибавил в продажах 4,7%

В мае авторынок США прибавил в продажах 4,7% В мае этого года в США было продано 1,59 млн новых машин, что на 4,7% больше, чем годом ранее. За первые пять месяцев этого года авторынок страны вырос в продажах на 1,2% в годовом выражении до 7,06 млн ед.

Ford продал на местном авторынке в мае этого года 242 824 автомобиля, что на 0,7% больше прошлогоднего результата продаж. Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) реализовал в отчетный месяц на рынке США 214 294 автомобиля, улучшив результат продаж за май 2017 года на 11%. При этом, согласно данным FCA, продажи машин марки Jeep на американском авторынке выросли на 29% и достигли рекордной отметки в 97 287 ед. Концерн General Motors, лидирующий на авторынке США производитель, пока не опубликовал данные по продажам в мае этого года. Однако аналитики считают, что продажи автогиганта выросли здесь в прошлом месяце примерно на 10% в годовом выражении. Известно, что за прошлый месяц в США на 1,3% до 215 321 ед. сократились продажи мари Toyota , на 4,1% до 131 832 авто уменьшился объем продаж у Nissan и на 3,1% до 153 069 ед. авто выросли показатели реализации у Honda

Напомним, что, согласно данным «Автостат Инфо», рынок новых легковых автомобилей в России показал по итогам января-апреля 2018 года рост продаж на 18%. Всего было продано 467 879 машин, а годом ранее — 396 957 авто.